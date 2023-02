Alle zwei Minuten stirbt eine werdende Mutter

Versorgung ausbauen, Verhütung ermöglichen

Eine gute Gesundheitsversorgung in ihrer Nähe würde viele Frauen retten, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation und anderer UN-Organisationen. Sie müssten auch Zugang zu Verhütungsmitteln bekommen, um ihre Schwangerschaften planen und ihre Gesundheit dadurch besser schützen zu können. Eines der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen ist es, bis 2030 die Müttersterblichkeit zu senken, von 339 pro 100.000 Lebendgeborenen im Jahr 2000 auf unter 70. 2020 lag die Zahl bei 223.