Travolta-Tochter Ella startet jetzt richtig durch

Ella hofft, dass sie in Zukunft auch ein Schauspielprojekt mit ihrem Dad bekommt - nachdem sie bereits 2009 in „Old Dogs“ und 2019 in „The Poison Rose“ mit ihm vor der Kamera gestanden hat: „Ich nutze jede Gelegenheit, etwas zusammen mit meinem Vater zu machen. Wir hatten immer sehr viel Spaß bei gemeinsamen Projekten. Ich hoffe, dass wir schon bald einen neuen gemeinsamen Film drehen können!“