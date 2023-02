NÖ: Kaiseradler von drei Schrotkugeln getroffen

„Vierter Abschuss in Österreich“

„Das ist bereits der zweite Kaiseradler, der in den letzten zwei Jahren angeschossen in der Gemeinde Tulln gefunden wurde, und der vierte dokumentierte Abschuss innerhalb eines Jahres österreichweit“, teilte Greifvogelexperte Matthias Schmidt mit. Nunmehr werden allfällige Zeugen gesucht.