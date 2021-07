Angeschossener Kaiseradler ist wieder in Freiheit

Der verwundete Kaiseradler war am 7. Juni entdeckt worden. In den Wochen danach wurde das Tier in der von „Vier Pfoten“ geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) im Bezirk Gänserndorf gepflegt. Drei der neun Schrotkugeln wurden an der Vetmeduni in Wien entfernt. „Aufgrund der raschen Bergung und Erstversorgung des verletzten Adlers stabilisierte sich der Gesundheitszustand des Greifvogels rasch“, berichtet Matthias Schmidt, Greifvogelexperte von BirdLife Österreich.