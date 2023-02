Mutter entführte Tochter: „Habe alles verloren“

Die Auswüchse eines Sorgerechtsstreits sind am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht Gegenstand einer Verhandlung gewesen. Eine 28-Jährige musste sich wegen Kindesentziehung und Urkundenunterdrückung verantworten, weil sie ihre Tochter nach einem Urlaub nicht dem Vater übergeben hatte. Dieser hat aber in den USA das Sorgerecht zugesprochen bekommen. Die Richterin traf vorerst keine Entscheidung, sondern will von allen Parteien eine Stellungnahme bezüglich einer Diversion.