„Wie soll ich bloß ohne meine Tochter leben?“

Die Angst um Sandy sei peinigend, sagt die Mutter wiederum: „Seit sie mir weggenommen wurde, kann ich kaum noch schlafen und essen. Ich will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein.“ Doch das ist unmöglich; in Amerika gilt sie als Kidnapperin: „Ich käme demnach bei meiner Einreise sofort in Haft.“ Vanessa Y.s Zukunftsperspektive? Schlecht.