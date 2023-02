ORF-Landesabgabe: SPÖ ist dafür UND dagegen

Insgesamt 36 Millionen Euro

In Wien sind das immerhin – wie berichtet – 5,80 Euro pro Monat oder fast 100 Euro im Jahr für jeden Zahlenden. Insgesamt 36 Millionen Euro, die in Wien in das Kulturbudget fließen. Oberösterreich und Vorarlberg verzichten übrigens auf diese Gebühr – sie ist also längst nicht Pflicht.