Veranstaltungstipps für Spaß am Ferienwochenende

Langeweile kommt in diesen Tagen garantiert nicht auf! Das Event-Angebot reicht vom Kasperl-Frühstück in Vöcklabruck bis hin zur Leichensuche in Timelkam. Kleine Detektive können Steyr oder den Mariendom durchforsten. Bio-Gärtner Karl Ploberger gibt in Ried/Innkreis Gartentipps, in Sipbachzell warten magische Klänge. Und mit nur einem Ticket geht’s ab in acht Museen.