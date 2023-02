Kollisionen auf Skipisten: Mehrere Schwerverletzte

Von der Skipiste direkt ins Krankenhaus - die Serie schwerer Wintersportunfälle in Tirol riss auch am Dienstag nicht ab: Am Pitztaler Gletscher kam es binnen 25 Minuten gleich zu zwei fatalen Kollisionen, wobei sich Skifahrer teils mehrere Knochenbrüche zuzogen. Zwei Schwerverletzte gab es auch im benachbarten Ötztal!