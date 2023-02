Beinbruch und Co.: Von der Piste direkt ins Spital

Die Serie schwerer Skiunfälle in Tirol reißt nicht ab: Im ganzen Land waren am Montag die Retter einmal mehr im Dauereinsatz. Zahlreiche Schwerverletzte gab es zu beklagen. In einem Fall ermittelt die Polizei hinsichtlich Fahrerflucht, in einem weiteren gab ein Unfallverursacher einen falschen Namen an.