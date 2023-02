Frau (44) krachte schwer alkoholisiert in Auto

Am gestrigen Nachmittag lenkte eine 44-jährige Völkermarkterin ihren Pkw auf der Klagenfurter Straße in Richtung der Packer Bundesstraße (B70). Dabei krachte sie in ein parkendes Auto. Beim Aufprall wurde die Frau und ihre mitfahrende 13-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt. Am beteiligten Fahrzueg entstand erheblicher Sachschaden.