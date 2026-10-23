„Sting 3.0“: Karten für Wörthersee-Konzert sichern

Mit seinem neuen Projekt „Sting 3.0“, im Zuge dessen er sich ausschließlich auf die musikalische Unterstützung zweier Top-Künstler beschränkt, interpretiert der begnadete Bassist all seine Hits neu – seine Stimme und sein Songwriting rücken in den absoluten Vordergrund. Eine „Formel“, von der sich selbst die kritischsten internationalen Fach-Kritiker begeistert zeigen.