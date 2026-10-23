„Sting 3.0“: Karten für Wörthersee-Konzert sichern

3, 2, 1 – let’s rock! Heute, Freitag, startet um Punkt 10 Uhr der von Fans ersehnte Kartenvorverkauf für das einzigartige Sting-Konzert in der idyllischen Wörthersee Ostbucht.
Begeisterung pur gestern Abend im Murat Theatre im US-Bundesstaat Indianapolis – weswegen auch zwei Konzerte hintereinander ausverkauft waren. Auch im reifen Alter von 75 und nach mehr als fünf Jahrzehnten im Musik-Business ist der britische Ausnahmekünstler Sting ein Publikumsmagnet. Und dies nicht „nur“ aufgrund all seiner schier endlosen Liste an unsterblichen Hits.
Mit seinem neuen Projekt „Sting 3.0“, im Zuge dessen er sich ausschließlich auf die musikalische Unterstützung zweier Top-Künstler beschränkt, interpretiert der begnadete Bassist all seine Hits neu – seine Stimme und sein Songwriting rücken in den absoluten Vordergrund. Eine „Formel“, von der sich selbst die kritischsten internationalen Fach-Kritiker begeistert zeigen.
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Also ein absolutes Konzert-Highlight – und in Kombination mit der einzigartigen Wörthersee-Kulisse unschlagbar. Ein heiß begehrtes, musikalisches Sommer-Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Schnell Karten sichern!
Der Kartenvorverkauf für das Sting-Konzert-Highlight am 30. Juni 2027 in der Klagenfurter Ostbucht startet heute um 10 Uhr auf www.oeticket.com, www.ticketmaster.at und www.ip-media.tv
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