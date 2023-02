Berlin: Aktivisten fällen vor Kanzleramt Baum

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstag vor dem deutschen Kanzleramt in Berlin einen Baum umgeschnitten. Mit der Aktion wolle man darauf hinweisen, dass die Regierung weiter ganz aktiv die Zerstörung der Lebensgrundlagen vorantreibe. „Sie sägt an dem Ast, auf dem wir alle sitzen“, heißt es in einem Statement.