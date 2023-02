Mehrheit für Klimademos - aber gegen Klebaktionen

Inzwischen kennt eigentlich so gut wie jeder die Aktionen der Klimaaktivisten, konkret gaben 92 Prozent der Befragten an, von der Bewegung gehört zu haben. 82 Prozent zeigen sich jedoch eher desillusioniert, was den Erfolg der Aktionen anbelangt. 82 Prozent glauben eher oder gar nicht daran, dass die Demonstrationen zu einem klimafreundlichen Verhalten führen, ergab eine gemeinsame Umfrage der Marktforschungsinstitute Spectra und Integral, die am Dienstag veröffentlicht wurde.