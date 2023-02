Katja Krasavice: Das alles hat sie machen lassen

„Durchnudel“-Skandal

Für Schlagzeilen sorgte Krasavice, die von RTL in diesem Jahr in die Jury von „DSDS“ geholt wurde, als sie Dieter Bohlen in einem Rap-Song angriff, nachdem dieser Ende Jänner in einer der Casting-Folgen die Kandidatin Jill Lange angegriffen hatte.

Diese war bereits in einigen Reality-TV-Formaten zu sehen - unter anderem in „Are You The One - Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“.