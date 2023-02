Krasavice: „Bohlen ist ein narzisstischer Blender“

In einer Text-Einblendung schreibt sie: „Wir haben uns bis zu den ,DSDS‘-Drehs sehr gut verstanden. Du hast dich unnormal gefreut, dass ich in der Jury bin, und du wolltest sogar noch mehr mit mir machen. Es gab keinen Grund für dich, solche Beleidigungen gegen eine Kandidatin (gemeint ist Jill Lange, Anm.) zu treffen. Die zeitgleich gegen mich sind und gegen jede Frau da draußen sind. Du weißt ganz genau, wer da neben dir in der Jury sitzt. Du bist der Fehler an der ganzen Sache. Und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt.“