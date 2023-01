Dieter Bohlen: Wirbel um Sexismus-Sager bei „DSDS“

Große Aufregung um einen Sager von Dieter Bohlen: In der Sendung, die am Mittwoch (25. Jänner) ausgestrahlt wird und schon vorab auf RTL+ zu sehen ist, zieht das „DSDS“-Urgestein über Casting-Kandidatin Jill Lange her. Die war zuvor nämlich schon in einigen Reality-TV-Formaten zu sehen - unter anderem in „Are You The One - Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“. Deshalb muss sich die 22-Jährige auch erstmals mit ihrer TV-Vergangenheit auseinandersetzen.