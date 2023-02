Wollte Hund retten: Frau von Alligator getötet

Zu einem tödlichen Alligator-Angriff ist es am Montag im US-Bundesstaat Florida gekommen. Eine Pensionistin, die mit ihrem Hund an einem See spazieren ging, wurde von dem Krokodil attackiert, als sie ihren Vierbeiner vor dem Alligator retten wollte. Das drei Meter lange Raubtier griff daraufhin die 85-jährige Frau an und zerrte sie unter Wasser. Sie erlag wenig später ihren Verletzungen.