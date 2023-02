Auszahlung stockt nun auch bei neuem Pflegebonus

„Der Pflegebonus hätte etwas Gutes sein sollen, ist aber leider in Summe eher nach hinten losgegangen“, konstatiert Susanne Maurer-Aldrian, Leiterin der Lebenshilfen Soziale Dienste in Graz. Bis zu 2000 Euro hatte die Bundesregierung den Pflegebediensteten für 2022 versprochen, letztlich wurden es (nach Abzug von Steuern usw.) meist maximal 800 Euro. Und auch die für 2023 angekündigte monatliche Auszahlung läuft nur sehr stockend an.