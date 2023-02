„Hintern-Eklat“ vor Ehrengästen bei Faschingsumzug

Dass nicht alles lustig ist, was unter dem Deckmantel des Faschings getrieben wird, konnte man am Umzug in Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg, einer der größten derartigen Veranstaltungen in der Region, sehen. Denn eine der 40 Gruppen wollte ihrem Namen „Die Punker sind nicht tot“ offenbar besondere Ehre machen.