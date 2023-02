Der Lehrplan dieser neuen Schule ist steinhart

Kurse in ganz Österreich gefragt

Dass nun der Grundstein für eine eigene Schule für diesen „Trockensteinbau“ gelegt wurde, ist Rainer Vogler zu verdanken. Der aus Sitzendorf im Bezirk Hollabrunn stammende Lehrer an der Weinbauschule Krems hatte mit seinen Kursen über die Stapelkunst derartig viel Erfolg, dass nun mit mittlerweile 15 Trainern das faszinierende Handwerk bei Praxiskursen in ganz Österreich vermittelt wird.