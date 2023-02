Kellerbrand bei „Harry Potter“-Ausstellung in Wien

Ein Kellerbrand hat am Freitag gegen 18 Uhr dem Besuch von „Harry Potter - Die Ausstellung“ in der Meta Stadt in der Wiener Donaustadt ein jähes Ende gesetzt. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Besucher bereits evakuiert werden. Laut Angaben gab es zum Glück keine Verletzten.