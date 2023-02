Haushaltsabgabe statt GIS: Kritik an Raab-Plänen

Die SPÖ äußerte sich am Freitagnachmittag vorsichtig abwartend zur angedachten Haushaltsabgabe. Entscheidend sei, dass jedes neue Finanzierungsmodell die Unabhängigkeit des ORF sichere und sozial verträglich sei, kommentierte Mediensprecher Jörg Leichtfried. Es sei die Frage, ob es „eine soziale Staffelung gibt und wie Unternehmen einbezogen werden.“ Völlig offen sei zudem, was die offenbar geplanten Kürzungen für den öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF bedeuten. Er erwarte konkrete Informationen über das Modell der Regierung: „Der Teufel liegt im Detail“, so Leichtfried.