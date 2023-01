„Wird sich Frage nach Daseinsberechtigung stellen“

Werden die NEOS in allen Landtagen, wo sie vertreten sind, auch darauf hinarbeiten, dass es abgeschafft wird?

Zunächst einmal sind wir in Wien und Salzburg in der Landesregierung und mischen uns hier nicht in den ORF ein - es gibt bei uns keine Sideletter. Wir sind die einzige Partei in einer Regierung, wo es so etwas nicht gibt. Die Grünen haben Nebenabsprachen, die Roten, die Schwarzen, die FPÖ hatten nachweislich Sideletter, wo sie sich immer diese Postenbesetzungen ausgemacht haben.