„Wolfsfreundin“ Gewessler „spielt mit Leben“

Wölfe sind eine wichtige Art in vielen Ökosystemen und spielen eine bedeutende Rolle bei der Kontrolle von Wildtierpopulationen. Obwohl sie in Ausnahmefällen in Konflikt mit Menschen geraten können, sind sie in der Regel nicht gefährlich. In den meisten Fällen haben Wölfe mehr Angst vor Menschen als umgekehrt und meiden daher den Kontakt.

Allerdings können Wölfe für Vieh- und Nutztiere eine Bedrohung darstellen, insbesondere in Gebieten, in denen Mensch und Tier eng beieinander leben. In solchen Situationen sind Herdenschutzmaßnahmen, wie etwa Zäune, Herdenschutzhunde oder auch die sorgfältige Bewirtschaftung von Weideflächen, erforderlich, um Konflikte zu minimieren und den Schutz der Nutztiere zu gewährleisten.