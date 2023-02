Linda Hillers „Plan B“ geht weiter auf

Modelmovement in Asien

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten: Die vom gebürtigen Krumbacher Dominik Wachta geleitete spanisch-amerikanische Agentur konnte für Hiller ein noch größeres Engagement aus dem Hut zaubern. Seit einer Woche ist die sympathische Vorarlbergerin nämlich in Asien als Model unterwegs, zurzeit ist sie in Bangalore. Sie hat dort ein drei monatiges Engagement, ein sogenanntes Modelmovement und wird dabei in Bangalore, New Delhi und Mumbei modeln. Bereits nach dem zweiten Casting konnte Linda schon den ersten E-Commerce Job ergattern - und den zweiten hat sie auch bereits in der Tasche.