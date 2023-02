Hilfe bei Allergie! Pollen sind längst wieder da

Wie aus den Daten des Österreichischen Pollenwarndienstes der Medizinischen Universität Wien hervorgeht, befinden wir uns bereits mitten in der Allergiesaison. „Die heimischen Haseln und Erlen haben von den höheren Temperaturen und den günstigen Wetterbedingungen der letzten Tage profitiert und bereits mäßige bis hohe Belastungen hervorrufen können“, heißt es in der aktuellen Prognose. Dieser Trend werde sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen.