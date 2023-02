„Patriotische Bürger“ sollen aus Bachmut flüchten

Angesichts der schweren Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut hat die Regierung in Kiew die Einwohner eindringlich zur Flucht aufgefordert. „Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen“, hieß es von Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschukin am Freitag per Telegram-Nachricht an die vermutlich noch einige Tausend Verbliebenen. Der Regierung zufolge wurden zuvor fünf Zivilisten getötet und neun verletzt.