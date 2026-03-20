Horror-Sturz! Italiener crasht auf Monster-Schanze

Schlimme Szenen beim Skifliegen in Vikersund! Andrea Campregher ist beim Testspringen am Freitag schwer gestürzt und blieb danach regungslos im Auslauf liegen.
Was war passiert?
Eigentlich sah der Absprung ganz gut aus, doch dann erwischte den 24-jährigen Italiener in der Luft eine Windböe – seine Skier verdrehten sich komplett. Campregher bekam Seitenlage, überschlug sich in der Luft und krachte schließlich mit Kopf und Schulter heftig am Boden auf.
Glück im Unglück
Mit hoher Geschwindigkeit rutschte er den Hang der Skiflugschanze hinunter und blieb zunächst regungslos im Auslauf liegen. Sofort eilten Ersthelfer ihm zu Hilfe. Campregher setzte sich selbständig auf und dürfte tatsächlich wahnsinniges Glück im Unglück gehabt haben.
Denn laut italienischen Medien wurden im Spital von Drammen keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt, wenngleich Campregher weiter beobachtet wird.
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