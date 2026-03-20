Horror-Sturz! Italiener crasht auf Monster-Schanze

Was war passiert?

Eigentlich sah der Absprung ganz gut aus, doch dann erwischte den 24-jährigen Italiener in der Luft eine Windböe – seine Skier verdrehten sich komplett. Campregher bekam Seitenlage, überschlug sich in der Luft und krachte schließlich mit Kopf und Schulter heftig am Boden auf.