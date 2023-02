OÖ Seniorenbund muss Coronahilfen zurückzahlen

Pühringer will noch nicht zahlen

Pühringer will sich aber so schnell nicht geschlagen geben. Die Rückzahlungsaufforderung sei „unverständlich und nicht nachvollziehbar“, sagt er auf „Krone“-Anfrage. Man habe immerhin die Rechtsansicht des UPTS beim Bundesverwaltungsgericht beeinsprucht, sie sei daher noch nicht rechtskräftig. An ein Zurückzahlen der Förderungen denkt er vorerst noch nicht: „Der Rechtsweg muss allen zustehen, ich sehe die Sache offen.“