Die ÖSV-Ladies haben in der ersten Woche vorgelegt, in den technischen Bewerben bestehen aktuell Außenseiterchancen. In den vergangenen Wochen hat sich Franziska Gritsch im Weltcup von ihrer besten Seite präsentiert - an ein Wunschergebnis möchte sie nicht denken. „Ich werde mich auf meine Schwünge konzentrieren“, so die 25-jährige Tirolerin.