„Ich bin dankbar, dass ein Mentaltrainer da ist“

Für Katharina Liensberger geht es in der kommenden Woche rund. Die Vorarlbergerin geht im Mannschafts-, Parallel-, Riesentorlauf sowie Slalombewerb an den Start. Im krone.tv-Interview spricht sie über die Erinnerungen an Cortina, die Mission Titelverteidigung, die gescheiterte Zusammenarbeit mnit Livio Magoni und die neuliche Zusammenarbeit mit Mathias Berthold. „Ich bin dankbar, dass ein Mentaltrainer das ist“, zeigt sie sich zuversichtlich.