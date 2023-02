„Grad bei WM-Rennen muss man alles reinlegen“

Vor der WM hat das Damen-Team hart trainiert, aber keine speziellen Dinge unternommen. Ergebnisorientiert möchte Huber nicht denken, auch wenn bei einer Weltmeisterschaft nur Medaillen zählen. „Ich will mich auf meine Sachen konzentrieren und was unten rausschaut, werden wir sehen“, so die Niederösterreicherin abschließend.