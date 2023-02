Zum Abschluss der Ski-WM gibt es am Sonntag den Herren-Slalom. Der amtierende Vize-Weltmeister Adrian Pertl erinnert sich gerne an die Silbermedaille in Cortina zurück. Nach seiner Verletzung Ende 2021 musste er sich zurückkämpfen - primär geht es für ihn darum, zwei gute Läufe nach unten zu bringen. „Der Slalom ist immer für eine Überraschung gut“, erklärt der Kärntner im krone.tv-Interview.