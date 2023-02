„Auf dem Hang geht‘s schon gescheit zur Sache“

Fabio Gstrein hat in der bisherigen Saison konstante Leistungen gezeigt und ist, abgesehen von zwei Ausfällen, immer zwischen Rang 8 und 13 gelandet. Das stimmt den Tiroler durchaus positiv für den Slalom-Bewerb am Sonntag. Die Strecke in Courchevel ist aber durchaus anspruchsvoll. „Auf dem Hang geht‘s ordentlich zur Sache“, so Gstrein.