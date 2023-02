Michaela Dorfmeister zu Gast im krone.tv-Studio: Im Gespräch mit Michael Fally sinniert die Doppel-Olympiasieger und Doppel-Weltmeisterin über Nagano 1998, eine spezielle Hundertstel-Sekunde in ihrer Karriere und natürlich die aktuellen Geschehnisse bei der alpinen Ski-WM in Frankreich, wo Dominik Raschner am Mittwoch Silber im Parallel-Bewerb holte. Dorfmeister zu diesem Bewerb und zur Programmgestaltung: „Ich denke, das ist bei einer WM einfach nicht angebracht.“