Dominik Raschner holt bei der Ski-Weltmeisterschaft in Meribel/Courchevel die insgesamt sechste Medaille für das rot-weiß-rote Team. Für den Tiroler geht ein Traum in Erfüllung. „Es dauert ein paar Tage, bis ich das realisiere“, gesteht er im krone.tv-Interview mit Martin Grasl. Im Halbfinale eliminiert er Teamkollege Adrian Pertl, der am Ende auf dem vierten Rang landet.