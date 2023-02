„Habe genug vierte Plätze, will keinen mehr haben“

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober fühlt sich in Meribel richtig wohl und auch mit den Ergebnissen in der ersten Woche ist sie hochzufrieden. Trotz des Stolzes stellt sie im krone.tv-Interview klar: „Ich hab genug vierte Plätze und will keinen mehr haben“. Es stehen noch einige Wettbewerbe auf dem Programm und Stadlober zeigt sich zuversichtlich.