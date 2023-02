Manuel Feller gilt in den Technik-Bewerben als das Aushängeschild der ÖSV-Herren. Bei seinen bisherigen WM-Auftritten hat er unterschiedliche Gesichter gezeigt: 2017 Vizeweltmeister im Slalom hinter Marcel Hirscher, 2019 Sechster im Slalom und vor zwei Jahren ist er in seiner Parade-Disziplin ausgeschieden. Alles ist möglich und er fügt hinzu: „Bei einer WM führen, ist auch so eine Sache“.