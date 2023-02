Terrorverdacht: Österreicher in London vor Gericht

Spektakuläre Verhaftung im sonst so idyllischen Chiswick Business Park im Westen von London: Britische Spezialkräfte legten Magomed Husejn D. vor den Augen zahlreicher geschockter Spaziergänger Handschellen an. Am Dienstag stand der in U-Haft befindliche Magomed Husejn D. für seine erste Anhörung vor dem Westminster-Gericht, er plädierte auf „Nicht schuldig“. Der Fall wurde auf 3. März vertagt, der 30-Jährige muss weiter in Haft bleiben.