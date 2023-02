Erste US-Rakete verfehlte Flugobjekt beim Abschuss

Das ist der Mindestpreis für eine Rakete vom eingesetzten Typ Sidewinder. „Uns ist bekannt, dass die erste am Sonntag abgefeuerte Rakete das Ziel verfehlt hat“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag in Washington. Die Rakete sei „direkt“ in den Huron See an der Grenze zwischen den USA und Kanada gefallen. US-Generalstabchef Mike Milley ergänzte, dass es „harmlos“ gewesen sei.