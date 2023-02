USA schossen fliegendes Objekt über Alaska ab

„Wir wissen nicht, wem es gehört“

Präsident Joe Biden habe die Entscheidung getroffen, das Objekt abzuschießen, dessen Herkunft unbekannt sei, so Kirby. Es sei in rund 40.000 Fuß (12.192 Meter) Höhe geflogen und habe daher den zivilen Luftverkehr gefährdet, so Kirby weiter. Zur Herkunft des nun abgeschossenen Flugobjekts könne er noch nichts sagen.