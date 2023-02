Ballettchef nimmt nach Kotattacke Stellung

„Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen“, teilte der 50-Jährige in einem schriftlichen Statement mit. „Es gibt einen Moment, wo ich mich persönlich angegriffen fühle“, sagte Marco Goecke zudem in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Er sei „ein bisschen erschrocken“ über sich selbst, aber er und seine Arbeit seien durch die Kritikerin Wiebke Hüster „über Jahre“ hinweg „beschmutzt“ worden.