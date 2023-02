Ballettchef attackierte Kritikerin mit Hundekot

Zuerst verbale Attacke

Was war genau geschehen? Die „FAZ“-Tanzkritikerin Hüster sah sich am Samstagabend die Ballettpremiere von „Glaube-Liebe-Hoffnung“ in Hannover an. In der Pause soll sie der Chefchoreograf und Direktor des Staatsballetts zunächst verbal attackiert haben. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete online, dass Goecke Hüster gefragt habe, was sie in der Premiere zu suchen hätte. Er kannte die Kritikerin nicht persönlich, könnte sich aber durch eine ihrer vergangenen Rezensionen zu einem seiner Stücke provoziert gefühlt haben. Er habe ihr vorgeworfen, für Abonnementskündigungen verantwortlich zu sein.