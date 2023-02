Fünf simple Tipps für ein aufgeräumtes Leben

„Ich weiß gar nicht, wohin damit!“

Die Lösung? Alles braucht einen festen Platz! Ohne „fliegen“ Post, Batterien und Co. nämlich durch die Gegend, werden von A nach B getragen und sorgen für ständige Unordnung. „Ich bin ein großer Fan von Boxen, Körben und Schachteln, weil ich es gut finde, Dingen einen Rahmen zu geben“, so Koslowsky. „Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man losziehen, zwanzig Boxen anschaffen und sich dann überlegen soll, wie man die füllen kann. Ich rate, in Etappen vorzugehen. Man nimmt sich einen Ort - etwa eine Lade oder einen Schrank - vor, mustert dort aus und schaut sich dann an, wie man den vorhandenen Platz optimal nutzen kann und was es dazu braucht.“ Noch ein Pluspunkt: Feste Plätze helfen allen Familienmitgliedern dabei, Ordnung zu halten!