Wie sich die Oper in einen Ballsaal verwandelt

Die Vorbereitungen auf den 65. Wiener Opernball am Donnerstag gehen in die Zielgerade: Seit Dienstagfrüh werken rund 500 Arbeiter daran, das Innere des Hauses in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln. Die Zeit ist wie immer knapp, denn bis zur Generalprobe am Mittwochabend muss die Oper fertig herausgeputzt sein. Insgesamt fallen rund 12.000 Arbeitsstunden an, bevor es wieder heißt: „Alles Walzer!“