Mutige Pionierinnen von morgen

Wir stellen vier von ihnen vor: Zu den erfolgreichen Frauen, die im MINT-Sektor ein stabiles Standbein aufgebaut haben, zählt Katharina Ungar. Sie studierte Geo-Informatik und arbeitete an leitender Stelle in mehreren IT-Unternehmen. Heute ist sie Coach für MINT-Berufe. Auch Margarita Misheva ist eine von ihnen. Die gebürtige Bulgarin hat sich nach einer IT-Karriere als Technologieberaterin selbstständig gemacht und unterstützt KMU’s bei der Digitalisierung. Oder Barbara Sladek. Die Molekularbiologin und Biochemikerin hat 2018 das MedTech-Unternehmen Biome Diagnostics mitgegründet. Es zählt heute zu den weltweit führenden Betrieben in der Analyse von Darmbakterien. Zuletzt Sonja Reumüller: Sie ist Spezialistin für Antriebstechnik.