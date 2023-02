Auf wen die Türkei nach dem Beben zählen konnte

Bei einer Naturkatastrophe dieses Ausmaßes rücken alte Feindschaften in den Hintergrund: Selbst Nachbarstaaten wie Griechenland und Armenien, deren Verhältnis zu Ankara seit Jahren angespannt ist, entsandten nach dem großen Beben umgehend Hilfsgüter und Rettungskräfte in die Türkei. Auch das österreichische Bundesheer mobilisierte Such- und Rettungskräfte.