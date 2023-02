Überfall auf Baumarkt von Mitarbeiter vorgetäuscht

Gegen die Mittagszeit seien zwei unbekannte Täter am Freitag, 3. Feber, in die Filiale in Eberndorf gekommen - mit FFP2-Masken und über den Kopf gezogenen Kapuzen vermummt. Die Männer hätten den Kassier (23) aufgefordert, sämtliches Geld, das sich in der Kassenlade befunden hatte, auszuhändigen. Danach ergriffen sie laut dem Mitarbeiter die Flucht.