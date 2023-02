Causa Tamsweg: „Keine Vorwarnung erhalten“

Keine Vorab-Warnung aus Salzburg

Bogner-Strauß erklärte eingangs, dass sie keine Vorab-Warnung aus Salzburg über den Schritt in Tamsweg erhalten hab. Es gab lediglich am 3. Februar ein Schreiben an das Rote Kreuz Murau. Dann präsentierte sie Zahlen: In Tamsweg würden pro Tag nur ein bis zwei steirische Patienten (ambulant und stationär) behandelt. Aktuell sei die Lage im LKH Murtal trotz der Tamsweger Sperre stabil.